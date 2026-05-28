Ponza e Ventotene quasi 10 milioni per porti più sicuri e nuove infrastrutture

Sono stati destinati quasi 10 milioni di euro per migliorare le infrastrutture e i porti delle isole di Ponza e Ventotene. I fondi serviranno a rafforzare la sicurezza degli approdi e a realizzare interventi di prevenzione del rischio sismico. Le risorse saranno utilizzate anche per lavori di messa in sicurezza delle aree portuali e per nuove strutture. La somma è stata assegnata per interventi immediati e a lungo termine.

Quasi 10 milioni di euro per nuove infrastrutture, porti più sicuri e interventi di prevenzione del rischio sismico nelle isole di Ponza e Ventotene. È quanto previsto dai finanziamenti destinati alle Isole Pontine, frutto della collaborazione istituzionale tra Regione Lazio, Comuni e Governo, attraverso il Dipartimento Casa Italia. Isole Pontine, finanziati i progetti per Ponza e Ventotene. Le risorse, per un totale di 9 milioni e 379mila euro, sono state assegnate alle proposte progettuali presentate dai Comuni di Ponza e Ventotene, recepite dalla Regione Lazio tramite l’assessorato regionale alle Politiche del Mare e poi trasmesse al Dipartimento Casa Italia per l’ammissione al finanziamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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