Raccolta dei rifiuti | Nuovi cassonetti e potenziamento del ritiro

Le segnalazioni sulla gestione dei rifiuti sono state numerose e dettagliate, rendendo necessario intervenire. Di conseguenza, sono stati installati nuovi cassonetti e sono stati potenziati i servizi di ritiro. Questa decisione si è resa evidente dopo aver analizzato le richieste provenienti dai cittadini e aver verificato le criticità nelle zone interessate. L'obiettivo è migliorare la raccolta e la gestione dei rifiuti nel territorio comunale.

"Le segnalazioni sono state numerose e circostanziate. Non potevano essere ignorate. Per questo abbiamo sollecitato Sei Toscana, che provvederà a correttivi mirati in tempi rapidi, come l’installazione di cassonetti con mascheratura nelle aree più sensibili e il potenziamento del servizio di raccolta dell’organico fuori porta Pispini e Esterna Fontebranda", così l’assessore all’ambiente, Barbara Magi, annuncia implementazioni al servizio di raccolta dei rifiuti nelle aree esterne al centro storico, a seguito delle segnalazioni pervenute dai cittadini e delle criticità emerse nell’ambito della terza e ultima fase della riorganizzazione in corso.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta dei rifiuti: "Nuovi cassonetti e potenziamento del ritiro" Notizie correlate Raccolta dei rifiuti, in arrivo i nuovi cassonettiDa lunedì scorso, Hera ha iniziato progressivamente un intervento di miglioramento sui 104 contenitori dedicati alla raccolta dell’organico presenti... Raccolta rifiuti, si cambia. Arrivano nuovi cassonetti e aumenta la differenziataORTIGNANO RAGGIOLO Nuova organizzazione della raccolta dei rifiuti a Ortignano Raggiolo per incentivare la differenziata e migliorare anche il decoro... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nuovo servizio di raccolta rifiuti; Al via l’installazione dei primi 51 cassonetti intelligenti: stamattina la presentazione del servizio sperimentale in partenza a Madonnella e nell’Umbertino; | Regione Lazio | Presentato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei rifiuti del Lazio; Rifiuti, cambia la raccolta per il 25 aprile: i nuovi orari a Legnano, Gallarate e nell'Altomilanese. Raccolta dei rifiuti: Nuovi cassonetti e potenziamento del ritiroL’assessore Barbara Magi annuncia correttivi alla riorganizzazione del servizio Dopo le tante segnalazioni ricevute abbiamo insistito con Sei Toscana . lanazione.it Riorganizzazione della raccolta dei rifiuti, Magi: Correttivi mirati in tempi rapidiSIENA. Le segnalazioni che abbiamo ricevuto sono state numerose e circostanziate, e non potevano essere ignorate. Per questo, come Comune di Siena, L’assessore all’ambiente annuncia nuove misure a se ... ilcittadinoonline.it Yunnan: la raccolta dei carciofi fa crescere i redditi degli agricoltori Nella base di coltivazione dei carciofi della contea di Luliang, città di Qujing, provincia dello Yunnan, gli agricoltori sono al lavoro per la raccolta. Negli ultimi anni, grazie alle proprie risorse agr - facebook.com facebook Alveari enormi, api forti e sane sulla raccolta del nettare di acacia e il ronzio che sento ogni volta che sono con loro, copre tutti gli altri pensieri x.com