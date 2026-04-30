Raccolta dei rifiuti | Nuovi cassonetti e potenziamento del ritiro

Da lanazione.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le segnalazioni sulla gestione dei rifiuti sono state numerose e dettagliate, rendendo necessario intervenire. Di conseguenza, sono stati installati nuovi cassonetti e sono stati potenziati i servizi di ritiro. Questa decisione si è resa evidente dopo aver analizzato le richieste provenienti dai cittadini e aver verificato le criticità nelle zone interessate. L'obiettivo è migliorare la raccolta e la gestione dei rifiuti nel territorio comunale.

"Le segnalazioni sono state numerose e circostanziate. Non potevano essere ignorate. Per questo abbiamo sollecitato Sei Toscana, che provvederà a correttivi mirati in tempi rapidi, come l’installazione di cassonetti con mascheratura nelle aree più sensibili e il potenziamento del servizio di raccolta dell’organico fuori porta Pispini e Esterna Fontebranda", così l’assessore all’ambiente, Barbara Magi, annuncia implementazioni al servizio di raccolta dei rifiuti nelle aree esterne al centro storico, a seguito delle segnalazioni pervenute dai cittadini e delle criticità emerse nell’ambito della terza e ultima fase della riorganizzazione in corso.🔗 Leggi su Lanazione.it

raccolta dei rifiuti nuovi cassonetti e potenziamento del ritiro
© Lanazione.it - Raccolta dei rifiuti: "Nuovi cassonetti e potenziamento del ritiro"

Notizie correlate

Raccolta dei rifiuti, in arrivo i nuovi cassonettiDa lunedì scorso, Hera ha iniziato progressivamente un intervento di miglioramento sui 104 contenitori dedicati alla raccolta dell’organico presenti...

Raccolta rifiuti, si cambia. Arrivano nuovi cassonetti e aumenta la differenziataORTIGNANO RAGGIOLO Nuova organizzazione della raccolta dei rifiuti a Ortignano Raggiolo per incentivare la differenziata e migliorare anche il decoro...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Nuovo servizio di raccolta rifiuti; Al via l’installazione dei primi 51 cassonetti intelligenti: stamattina la presentazione del servizio sperimentale in partenza a Madonnella e nell’Umbertino; | Regione Lazio | Presentato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei rifiuti del Lazio; Rifiuti, cambia la raccolta per il 25 aprile: i nuovi orari a Legnano, Gallarate e nell'Altomilanese.

raccolta dei rifiuti nuoviRaccolta dei rifiuti: Nuovi cassonetti e potenziamento del ritiroL’assessore Barbara Magi annuncia correttivi alla riorganizzazione del servizio Dopo le tante segnalazioni ricevute abbiamo insistito con Sei Toscana . lanazione.it

raccolta dei rifiuti nuoviRiorganizzazione della raccolta dei rifiuti, Magi: Correttivi mirati in tempi rapidiSIENA. Le segnalazioni che abbiamo ricevuto sono state numerose e circostanziate, e non potevano essere ignorate. Per questo, come Comune di Siena, L’assessore all’ambiente annuncia nuove misure a se ... ilcittadinoonline.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.