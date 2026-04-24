Biglietti d' auguri all’asta | mille euro per 20mila pezzi di cartoline per Natale e compleanni

Un’asta sta mettendo all’incanto 20.000 cartoline di Natale e di compleanno, con un valore di partenza di mille euro. L’iniziativa si rivolge a cartolibrerie, edicole, negozi di articoli da regalo e professionisti del settore interessati ad aggiudicarsi questa grande quantità di biglietti. La vendita all’asta rappresenta un’opportunità per chi desidera ampliare la propria offerta di prodotti stagionali e di occasioni speciali.

Un’occasione per cartolibrerie, edicole, rivendite di articoli da regalo o professionisti del settore. Il prossimo 12 maggio, alle ore 10, si terrà una vendita telematica asincrona per l’aggiudicazione di un ingente stock di biglietti augurali e relativi espositori.Il lotto unico, messo in.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Idea biglietto di Auguri Natalizio! #christmas #acrylicpainting Notizie correlate Asta da record per Apple: venduti pezzi storici e oggetti appartenuti a Steve Jobs per 8.1 miliardi di dollari. Ecco i cimeli battuti all’astaL'asta è stata organizzata in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione di Apple. Donati mille euro alla Fondazione Faro per l'oncologia di Pontedera grazie alla lotteria di NataleE' stato donato stamattina, 5 febbraio 2026, alla fondazione Faro, che coadiuva l'assistenza nel reparto di oncologia dell'ospedale di Pontedera, il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La lettera dei piccoli tifosi del Bologna per Rowe, gli auguri di compleanno con disegni e biglietti: Speriamo che ne trascorrerai tanti con noi; Giornata della Pace; Alle 21 c'è Inter-Como, la guida alla semifinale di Coppa Italia; La sicurezza di una nave da guerra messa in crisi con un tracker Bluetooth da 5 euro. Reso pubblico un biglietto d’auguri per Jeffrey Epstein attribuito a Donald TrumpL’8 settembre alcuni deputati democratici hanno reso pubblico un biglietto d’auguri a sfondo sessuale che Donald Trump avrebbe inviato a Jeffrey Epstein nel 2003. A luglio Trump aveva negato ... internazionale.it Il misterioso biglietto d’auguri trovato nel piazzale di un supermercato a FolloLa Spezia – I girasoli, nel cercare la luce, realizzano se stessi, crescendo in bellezza e in forza, continuando a guardare il sole, pian piano gli assomigliano nella forma e nel colore, in ciò che ... ilsecoloxix.it Mondiali 2026, prezzi record per la finale sulla piattaforma di rivendita ufficiale: biglietti a 3 milioni di euro. La FIFA incasserà il 30% di commissione per ogni tagliando rivenduto x.com Buongiorno! Mentre acquistavo i biglietti per il Louvre per errore ho inserito due volte il nome del mio compagno e non il mio. A qualcuno è capitato Vi hanno fatto storie all’ingresso Ho scritto subito all’assistenza ma temo che ora di domenica non fac facebook