All’archivio del Comune un si passa | mesi d’attesa e nervi a pezzi

A circa un anno dall’avvio delle pratiche, l’archivio comunale di Arezzo è al centro di lamentele per i lunghi tempi di attesa e il disagio causato agli utenti. La gestione dei documenti, che rappresenta il primo passo per accedere ai servizi, si rivela spesso lenta e complicata. La questione coinvolge professionisti e cittadini che devono affrontare mesi di attese prima di ricevere risposte ufficiali.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE Comunicato Stampa del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo AREZZO – Qui la situazione è di quelle che fanno sbuffà anche i più pazienti. All’archivio comunale, per mette mano alle pratiche edilizie, ci vole più tempo che a rifà una casa da capo. A lanciare l’allarme è l’ Ordine degli Architetti PPC della provincia di Arezzo, che ormai un ne pole più. “Così è impossibile lavorare”, dicono senza tanti fronzoli. Per prende un appuntamento? Anche tre mesi d’attesa. E quando finalmente toccherebbe a te, puoi guardare solo le pratiche che già sai per filo e per segno, numero compreso. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - All’archivio del Comune un si passa: mesi d’attesa e nervi a pezzi Articoli correlati Attacco, attentato, fuga di gas? L’Iran attende coi nervi a pezziCresce l’ansia degli iraniani che, con angoscia, attendono l’ora zero di un possibile attacco americano, ritenuto sempre più imminente. Dopo mesi di attesa vince il ricorso: autovelox non omologato, ora il Comune deve risarcire l'automobilistaIl Giudice di Pace annulla il verbale e condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese. Aggiornamenti e contenuti dedicati a All'archivio del Comune un si passa... Temi più discussi: Convegno Venaria Reale: Archivio Reloaded - Archivi come infrastrutture vive per il nuovo Hub della Cultura; Archivio Storico | Il progetto della Biennale di Venezia per il Bando di Servizio Civile Universale; San Vincenzo, l'archivio storico apre le porte ai cittadini: nuovi documenti consultabili fino al 1984; Le biblioteche diventano un gioco con la BiblioSfida per promuovere la lettura. Da bene della mafia ad archivio comunaleProseguono i lavori per la ristrutturazione e riqualificazione della villa di via Civitali a Vittoria Apuana che, come bene confiscato alla mafia, è diventato patrimonio comunale. Qua sorgerà l'archiv ... noitv.it 1946-2026: 80 anni di democrazia locale, inaugurata la mostra all’Archivio di StatoAll'Archivio di Stato di Grosseto inaugurata questa mattina la mostra 1946-2026: 80 anni di democrazia locale ... grossetonotizie.com Uno scuolabus e un'auto si sono scontrati a Trivolzio, comune a pochi chilometri da Pavia. Nell'incidente sono rimasti feriti i conducenti dei due mezzi. Lievi conseguenze per i dieci bambini che viaggiavano sullo scuolabus. #ANSA - facebook.com facebook Uno scuolabus e un'auto si sono scontrati a Trivolzio, comune a pochi chilometri da Pavia. Nell'incidente sono rimasti feriti i conducenti dei due mezzi. Lievi conseguenze per i dieci bambini che viaggiavano sullo scuolabus. #ANSA x.com