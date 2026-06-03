Porta Napoli Meret risale | Kovar nuova idea per Allegri

Dopo il cambio in panchina, la situazione tra i portieri del team si è riaperta. Meret si è ripreso il posto tra i pali, mentre Kovar viene valutato come possibile alternativa per la guida tecnica. La decisione sulla scelta del portiere titolare dipende ancora da valutazioni interne e allenamenti. La situazione resta in evoluzione e soggetta a ulteriori sviluppi.

La situazione, dunque, è tornata fluida. Il cambio in panchina ha riaperto riflessioni che sembravano già indirizzate. La scelta finale dipenderà anche da Allegri, chiamato a indicare il profilo più adatto al nuovo progetto tecnico. Al momento, il reparto comprende Nikita Contini, Alex Meret, Vanja Milinkovic-Savic e il nome di Kovar, possibile obiettivo di mercato. In questo quadro, paradossalmente, l’unica posizione davvero stabile sembra essere quella del terzo portiere. Il riferimento è proprio a Contini. Il portiere ha da poco rinnovato il contratto fino al 2031 e continuerà a garantire affidabilità all’interno del gruppo. Il Corriere dello Sport sottolinea infatti che “la grande certezza riguarda l’interprete del ruolo meno impiegato in assoluto nella stagione precedente”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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