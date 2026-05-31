Il portiere che ha vinto due scudetti ha la possibilità di riconquistare il ruolo di titolare, con l’attenzione rivolta anche a Kovar. Quest’ultimo, portiere del Leverkusen, è nel mirino del club per un possibile trasferimento. Nel frattempo, il portiere avversario, Milinkovic-Savic, potrebbe essere superato dal suo rivale per la maglia da titolare. La situazione tra i portieri resta ancora incerta.

E adesso che chiuderà la porta? Perché dopo un anno così strano, con gerarchie capovolte in maniera netta e praticamente indiscutibile, qualcosa può (ri)cambiare ancora e di nuovo. E’ chiaro che il campo deciderà, di giorno in giorno e di settimana in settimana, ma Alex Meret - due scudetti, una Supercoppa e per una Coppe Italia - qualche domanda legittima potrà porsela e girarla al Napoli: ma godo ancora della vostra fiducia? Per otto anni, dentro un ballottaggio stressante e perenne (subito con Ospina), nella sua inattaccabile serietà s’è preso la scena, lasciando che i pregiudizi gli scivolassero dalle spalle: ma ora che questa stagione tormentata - anche da un infortunio - è finita, quelle dodici presenze sembrano veramente poche, raccontano di appena 1070’ e di una sola serata di Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, Meret può riprendersi il posto da titolare. E occhi puntati su Kovar

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