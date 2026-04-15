M5S in tour nelle scuole Scoppia la polemica Il centrodestra attacca | Strumentalizzazione

Il Movimento 5 Stelle ha avviato un tour nelle scuole di Cascina, promosso dalla consigliera regionale Irene Galletti. La visita è stata oggetto di polemiche da parte del centrodestra, che ha denunciato un’eventuale strumentalizzazione. La questione ha suscitato reazioni politiche e ha acceso un dibattito tra le forze coinvolte, mentre non sono ancora state fornite ulteriori dichiarazioni ufficiali.

Il tour nelle scuole cascinesi promosso dalla consigliera regionale del M5S, Irene Galletti, e dall’assessore alla scuola del Comune di Cascina, Fausto Bosco, agita la accende una polemica elettorale con la candidata sindaca del centrodestra, la leghista Donatella Legnaioli, che attacca il campo largo parlando senza mezzi termini "di strumentalizzazione a fini elettorali". Il primo appuntamento è in programma domani con le visite alla primaria di Latignano, al nido Aquilone e alla scuola media di San Frediano. Il tour toccherà tutte le scuole del territorio e si concluderà il 21 maggio. "E’ un modello di prossimità istituzionale - assicura il M5S - per ribadire la centralità delle comunità scolastiche e capire meglio le loro reali necessità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - M5S in tour nelle scuole . Scoppia la polemica. Il centrodestra attacca: "Strumentalizzazione" Accuse ai docenti nei volantini, scoppia la polemica. La Cgil: "No alla propaganda nelle scuole"Flc Cgil, Cgil e Rete degli Studenti Medi condannano l’iniziativa di Azione Studentesca davanti agli istituti del Forlivese-Cesenate: "Attacco alla... Harry Styles annuncia il suo nuovo tour, l’Italia è assente e scoppia la polemicaA distanza di anni dall’ultima tournée, poche ore fa Harry Styles ha annunciato il suo nuovo tour mondiale.