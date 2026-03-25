Dopo la vittoria del “No” nel referendum sulla giustizia, sono scoppiate discussioni pubbliche tra figure note del mondo dello spettacolo e dell'informazione. Fabrizio Corona ha criticato un podcast condotto da Fedez, ritenendolo responsabile in qualche modo della vittoria del fronte contrario alla riforma. La polemica ha attirato l’attenzione di media e pubblico, alimentando un dibattito che si trascina anche oltre i confini politici.

Il risultato del referendum sulla giustizia continua a far discutere anche fuori dalla politica. Dopo la vittoria del “ No ”, infatti, è esplosa una nuova polemica tra due figure molto note del panorama mediatico italiano: Fabrizio Corona e Fedez. L’ex agente dei paparazzi ha pubblicato un messaggio particolarmente duro sui social, accusando indirettamente il rapper di aver contribuito alla sconfitta della riforma sostenuta dal governo. Il riferimento è all’intervista concessa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel podcast di Fedez pochi giorni prima del voto. Senza troppe sorprese, la frase di Corona, breve ma provocatoria, ha rapidamente acceso il dibattito online. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Referendum, Corona attacca Fedez: “quel terribile podcast ha fatto vincere il no” e scoppia la polemica

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