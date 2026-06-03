L'ex presidente del Senato e attuale senatore di Fratelli d’Italia si è unito al comitato che chiede di dedicare il nuovo ponte sul Serchio a Giuseppe Ungaretti. La richiesta è stata presentata ufficialmente e sostenuta da diverse figure politiche e culturali. Il ponte, recentemente completato, collega due zone della città. La proposta di intitolazione mira a onorare la figura del poeta e della sua opera.

Anche l’ex presidente del Senato, oggi senatore di Fratelli d’Italia, Marcello Pera aderisce al comitato che chiede a gran voce di intitolare il nuovo ponte sul Serchio al poeta Giuseppe Ungaretti. Pera ha manifestato la sua adesione direttamente al professor Umberto Sereni che è, insieme allo scrittore Vincenzo Pardini, tra i promotori dell’iniziativa. "Caro Umberto – scrive Pera a Sereni – desidero complimentarmi con te per l’iniziativa pro Ungaretti. Spero abbia successo anche se il ponte è una losangelata patetica". Dunque, oltre al giudizio decisamente severo sul stile con cui è stato costruito il nuovo ponte da parte della Provincia... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte Ungaretti. In campo anche Pera

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Sul nome del ponte è già polemica. L’assenza di Ungaretti fa discutere e c’è chi vorrebbe rifare il concorsoSul progetto di intitolazione del nuovo ponte si sono sollevate le prime contestazioni.

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Temi più discussi: Ponte Ungaretti. In campo anche Pera; Ponte sul Serchio, raccolta firme per l'intitolazione a Ungaretti: Sarebbe indegno non dedicarlo a lui; Veneziani a Lucca al festival L’Augusta: Allucinante come sia stata trattata la vostra concittadina Venezi e il vostro concittadino Ungaretti; Intitoliamolo al poeta Ungaretti. Piace l’idea di Vincenzo Pardini.

Ponte Ungaretti. In campo anche PeraL’ex presidente del Senato sostiene la proposta di intitolare l’opera al poeta di origini lucchesi. Cresce il fronte dei favorevoli . lanazione.it

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