Il senatore Marcello Pera FdI scende in campo a Pisa per il Sì

Il senatore ed ex presidente del Senato, Marcello Pera, sarà presente a Pisa per sostenere il fronte del “Sì”. L’evento si svolgerà in città e vedrà la partecipazione di altri rappresentanti politici e cittadini interessati alla questione. Pera interverrà per esprimere il suo appoggio e condividere il suo punto di vista su questa iniziativa. La manifestazione si svolge in un momento di particolare attenzione pubblica sulla tematica.

Sarà il senatore ed ex presidente del Senato, Marcello Pera, l’ospite d’onore dell’iniziativa promossa per oggi alle Officine Garibaldi per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia da Massimo Balzi, che introdurrà l’appuntamento alle 18 al quale parteciperanno numerosi esponenti del mondo liberale e oggi con opinioni trasversali rispetto ai due principali schieramenti politici: il consigliere regionale di Fdi, Diego Petrucci, il segretario provinciale di Forza Italia, Lorenzo Paladini, con la consigliera comunale azzurra Raffaella Bonsangue, la consigliera comunale a Cascina e provinciale di Azione, Cristina Bibolotti, i professori... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il senatore Marcello Pera (FdI) scende in campo a Pisa per il "Sì" Articoli correlati Marcello Pera (Fdi) s’improvvisa reporter e intervista i giornalisti: “Al referendum giusto votare sì”“Questo è un sì obbligato dato l’articolo 111 della Costituzione che fu riformato nel 1999. Leggi anche: Referendum sulla Giustizia. Anche Marcucci nel fronte del ’sì’. L’ex senatore scende in campo Una raccolta di contenuti su Marcello Pera Temi più discussi: Le critiche del senatore Pera al presidente del tribunale; Marcello Pera: Senza separare le carriere il processo accusatorio non va; Le ragioni del sì: a Forte dei Marmi l'incontro con Marcello Pera -; Referendum, l’intervista a Pera: Con il No vincono le toghe giacobine. Votare Sì è libertà. Le ragioni del sì: al Mutuo Soccorso di Forte dei Marmi l’ex presidente del Senato, Marcello PeraL'attuale senatore di Fratelli d'Italia: Il voto per la riforma non è una scelta di parte ma un atto di responsabilità istituzionale ... luccaindiretta.it A Villa Bottini ‘Le ragioni del sì’ con il presidente emerito del Senato, Marcello PeraLectio magistralis del parlamntar lucchese sui principali punti della riforma oggetto del referendum per cui si vota 22 e 23 marzo ... luccaindiretta.it Referendum: Marcello Pera a sostegno del sì: a Villa Bottini non c'è spazio per il dubbio - facebook.com facebook Marcello Pera: “Senza separare le carriere il processo accusatorio non va” x.com