Ponte festivo ma non per i ladri | borseggiatori scatenati nel centro di Roma

Durante il ponte del 2 giugno a Roma, i borseggiatori sono rimasti attivi, colpendo turisti sia nelle zone più affollate del centro sia sui mezzi pubblici. Le forze dell'ordine hanno segnalato un aumento di reati di questo tipo rispetto ai giorni precedenti. Nessuna persona è rimasta ferita, ma si sono verificati diversi episodi di furto di borse e oggetti di valore. La situazione ha coinvolto sia aree pedonali che vetture pubbliche.

Il ponte festivo del 2 giugno a Roma e il caldo non hanno fermato i borseggiatori. I manolesta, infatti, sono andati a caccia di turisti sia nei luoghi maggiormente affollati della città che a bordo dei mezzi pubblici.In particolare, in via Nazionale i carabinieri della stazione Roma Macao hanno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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