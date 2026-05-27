San Giovanni borseggiatori scatenati a caccia di turisti

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I carabinieri hanno intensificato i controlli nella zona di San Giovanni, concentrando l’attenzione su piazza Ragusa e le strade vicine. Durante le operazioni sono stati segnalati diversi borseggi ai danni di turisti e furti in negozi. Nessuno è stato arrestato, ma le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli per contrastare i reati nella zona.

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Borseggiatori ma anche furti nei negozi. Stretta da parte dei carabinieri nella zona di San Giovanni, con il focus che si è concentrato in particolare nella zona di piazza Ragusa e delle vie limitrofe. Interventi, quelli dell'Arma, mirati al contrasto della microcriminalità e del degrado.In. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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