Assalto ai turisti nel cuore di Roma | borseggiatori scatenati nelle vice del centro

A Roma, nel centro della città, si sono verificati diversi episodi di borseggio che hanno coinvolto turisti e visitatori. Le zone più affollate sono state prese di mira da borseggiatori attivi e senza scrupoli, pronti a individuare le vittime tra la folla. Le autorità hanno registrato numerosi casi di manolesta che si sono verificati nelle aree più frequentate, creando preoccupazione tra chi si trova a visitare la capitale.

Borseggiatori scatenati a Roma. Manolesta senza scrupoli proiettati a individuare le prese nelle zone centrali della città, a caccia di turisti e non. Malviventi pronti prelevare gli effetti personali delle vittime di turno nei luoghi maggiormente affollati.Stretta contro i borseggiatoriContro di.🔗 Leggi su Romatoday.it

Bus dove puoi trovare i criminali e le borseggiatrici a Roma

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