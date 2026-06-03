I blocchi per il gas sono stati rimossi dal ponte di Pont-Suaz, ma i lavori di ristrutturazione continuano. La circolazione non è ancora ripresa normalmente e si prevedono ulteriori disagi nelle notti di giugno. La riapertura completa non ha ancora una data ufficiale. La situazione resta sotto monitoraggio, con interventi in corso per completare i lavori di sicurezza e messa in sicurezza dell’infrastruttura.

Quando riprenderà la circolazione normale sul ponte di Pont-Suaz?. Quali nuovi disagi attenderanno i residenti nelle notti di giugno?. Come influenzeranno i prossimi lavori il traffico verso Aosta?. Perché il cantiere rimarrà aperto nonostante la posa del gas?.? In Breve Chiusura notturna ponte 8 e 9 giugno dalle 21 alle 6 per consolidamento.. Mercoledì 10 giugno senso unico alternato con movieri fino alle ore 11.. Rimozione vecchia tubazione tra pietra e calcestruzzo per stabilità strutturale.. Nuova condotta metano garantisce sicurezza energetica ad Aosta e Charvensod.. Il ponte di Pont-Suaz torna alla normalità dopo la posa della nuova condotta del gas. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte di Pont-Suaz: via i blocchi per il gas, ma restano i lavori

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