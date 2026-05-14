La strada tra Parrana e San Martino è stata riaperta, permettendo il transito di veicoli privati. Tuttavia, i bus continuano a essere bloccati a causa di alcune restrizioni ancora in vigore lungo il percorso. La riapertura ha ridotto le limitazioni per gli automobilisti, ma i mezzi pubblici devono ancora seguire percorsi alternativi o attendere ulteriori interventi per riprendere normalmente il servizio.

? Punti chiave Come cambierà la viabilità per chi usa i mezzi pubblici?. Perché i bus restano ancora impossibilitati a percorrere la strada?. Quali sono le nuove regole per il passaggio delle auto?. Quando potranno i mezzi pesanti tornare a transitare liberamente?.? In Breve Intervento da 208mila euro stanziati dalla Provincia di Livorno per il ponte.. Chiusura totale della carreggiata iniziata il 1 ottobre 2025 per problemi strutturali.. Traffico regolato da senso unico alternato tramite semafori al km 3+200.. Divieto persistente per bus e mezzi pesanti per clausole contrattuali d'appalto.. A partire dalle ore 12 di questo giovedì 14 maggio 2026, la strada provinciale 6 tra Parrana e San Martino riaprirà finalmente al traffico dopo circa sette mesi di isolamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parrana-San Martino: riapre la SP6, ma restano i blocchi per i bus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Collesalvetti | A Parrana San Martino riapre dopo 7 mesi la strada provinciale: concluso l'intervento da 208mila euroDopo circa 7 mesi, a partire dalle 12 di giovedì 14 maggio, riaprirà al traffico la strada provinciale 6 Parrana San Martino.

Pianezza, bus CP1 devia il percorso: blocchi per la Fiera di San Pancrazio? Domande chiave Quali fermate specifiche subiranno il cambio di traiettoria oggi? Come cambierà il percorso dei bus verso via Musinè? Dove sono...

Si parla di: Collesalvetti | A Parrana San Martino riapre dopo 7 mesi la strada provinciale: concluso l'intervento da 208mila euro; Riapre la SP 6 Parrana San Martino, transito possibile solo per le auto.

Riapre la SP 6 Parrana San Martino, transito possibile solo per le autoLa SP 6 Parrana-San Martino sarà riaperta al transito a partire dalle ore 12 di domani, giovedi 14 maggio. I lavori di sistemazione del ponte in corrispondenza del Botro caldo sono stati conclusi e, ... livornopress.it