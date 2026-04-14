Negli ultimi mesi, le emissioni di gas serra sono diminuite rispetto agli anni precedenti, secondo i dati ufficiali. Tuttavia, in Lombardia le concentrazioni di polveri sottili, in particolare PM10, continuano a rimanere elevate. Le rilevazioni ambientali indicano che mentre alcuni inquinanti registrano una riduzione, le polveri sospese rimangono un problema importante nella regione. I livelli di inquinamento atmosferico sono stati monitorati attraverso le misurazioni delle autorità locali.

Milano, 14 aprile 2026 – Emissioni in calo, ma non per tutti gli inquinanti: in forte crescita le polveri totali sospese e il Pm10, in Lombardia. A livello nazionale, Ispra ha aggiornato i dati al 2024, evidenziando come le emissioni di gas serra registrino una riduzione del 30% rispetto ai livelli del 1990 e del 3,6% rispetto al 2023, attestandosi a poco più di 360 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Il risultato è legato alla crescente diffusione delle fonti rinnovabili, in particolare idroelettrico ed eolico, al miglioramento dell’ efficienza energetica e alla progressiva sostituzione dei combustibili più emissivi con alternative a minor contenuto di carbonio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gas serra in diminuzione ma in Lombardia le polveri sottili restano alte

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Inventario dei gas serra 2024: lieve calo delle emissioni Nel 2024, le emissioni di gas serra in Svizzera si sono ridotte del 27,3 per cento rispetto al valore registrato nel 1990. Comunicato Stampa bafu.admin.ch/it/newnsb/0x0f… x.com