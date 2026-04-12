Traffico a Bergamo nel sabato di eventi test superato Luci e ombre per la sosta

A Bergamo, il traffico nel sabato di eventi ha registrato un afflusso intenso, con alcune criticità legate alla sosta. Durante la giornata, tra la partita e lo spettacolo a ChorusLife, le navette hanno operato a metà, mentre la zona del cimitero si è riempita rapidamente. La situazione complessiva è stata gestita, ma sono state segnalate alcune difficoltà per i mezzi e i veicoli in transito.

LA SITUAZIONE. Tra partita e show a ChorusLife. Debutto a metà per le navette, satura la zona cimitero. Il traffico c’è, la sosta selvaggia pure. Ma dal «pressure test» su viabilità e ordine pubblico di ieri sera in città, in occasione della partita tra Atalanta e Juventus e degli spettacoli del Cirque du Soleil a ChorusLife, emerge anche qualche sentore positivo. Un utilizzo, seppure ancora limitato, dei parcheggi alle porte della città, così come una buona fruizione delle navette gratuite e anche del trasporto pubblico, fino a un uso marcato degli spostamenti con la mobilità dolce. Questo almeno si evince osservando le strade e i dati. A partire da quelli del parcheggio dello smart district di ChorusLife, che alle 20.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Traffico a Bergamo nel sabato di eventi, test superato. Luci e ombre per la sosta Wonder Man: Luci, ombre e superporteri nel fango di HollywoodLa recensione in anteprima della nuova serie Marvel che dovrebbe parlare di Simon Williams ma forse parla troppo di Trevor Slattery Con l’etichetta... Voci nel silenzio, a teatro luci e ombre sull'endometriosiTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) A...