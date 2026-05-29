Durante il ponte del 2 giugno, gli agriturismi della provincia di Reggio Emilia hanno registrato un aumento significativo di prenotazioni, con molte strutture che prevedono il tutto esaurito. La richiesta di soggiorni in campagna e in ambienti rurali si è intensificata rispetto agli anni precedenti, portando a un incremento delle presenze. Le strutture si stanno organizzando per accogliere i visitatori, che scelgono di trascorrere il fine settimana in ambienti all'aperto e tra la natura.

Reggio Emilia, 29 maggio 2026 - Con il ponte del 2 giugno gli agriturismi reggiani registrano un vero boom di prenotazioni e si preparano al tutto esaurito. Dalla collina all’Appennino, passando per la pianura, sono numerose le strutture che segnalano richieste in forte crescita e disponibilità ormai ridotte, confermando la crescente voglia di trascorrere qualche giorno tra verde, tranquillità e buona cucina. A fotografare la situazione è la Confederazione italiana Agricoltori di Reggio Emilia, che raccoglie le testimonianze degli agriturismi associati. Famiglie, coppie e gruppi di amici scelgono sempre più spesso la campagna reggiana per concedersi una pausa all’insegna del relax, del contatto con la natura e dei sapori autentici dell’Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte del 2 giugno, boom di presenze per l'agriturismo reggiano

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