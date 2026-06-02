Turisti a Napoli per il ponte del 2 giugno 684mila presenze in cinque notti

Da napolitoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il ponte del 2 giugno, Napoli ha registrato 684mila presenze turistiche in cinque notti, secondo l’Osservatorio urbano del turismo. L’afflusso di visitatori si concentra tra il primo e il quinto giugno, portando un’intensa attività nelle aree centrali e nei siti di maggiore interesse. I flussi turistici sono aumentati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un incremento evidente nelle strutture ricettive e nei servizi di trasporto.

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Il ponte della Festa della Repubblica porta a Napoli un nuovo afflusso straordinario di turisti. Secondo le previsioni dell'Osservatorio urbano del turismo, in città si registreranno 684mila presenze in cinque notti. Il dato è stato diffuso dall'assessora comunale al Turismo Teresa Armato, a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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