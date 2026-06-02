Turisti a Napoli per il ponte del 2 giugno 684mila presenze in cinque notti

Notizia in breve

Durante il ponte del 2 giugno, Napoli ha registrato 684mila presenze turistiche in cinque notti, secondo l’Osservatorio urbano del turismo. L’afflusso di visitatori si concentra tra il primo e il quinto giugno, portando un’intensa attività nelle aree centrali e nei siti di maggiore interesse. I flussi turistici sono aumentati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un incremento evidente nelle strutture ricettive e nei servizi di trasporto.