Ponte Ciucci | Lavoriamo per rispettare cronoprogramma già ottenuti risultati importanti

Notizia in breve

Il team incaricato del ponte sta lavorando intensamente per rispettare le scadenze stabilite. Sono stati già raggiunti alcuni obiettivi chiave, tra cui la registrazione dell’accordo di programma presso la Corte dei Conti e il parere positivo dell’Autorità di regolazione sui fondi previsti. L’attenzione resta concentrata sul rispetto del cronoprogramma, con l’obiettivo di portare avanti le fasi successive senza ritardi.