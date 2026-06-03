Ponte Ciucci | Lavoriamo per rispettare cronoprogramma già ottenuti risultati importanti
Il team incaricato del ponte sta lavorando intensamente per rispettare le scadenze stabilite. Sono stati già raggiunti alcuni obiettivi chiave, tra cui la registrazione dell’accordo di programma presso la Corte dei Conti e il parere positivo dell’Autorità di regolazione sui fondi previsti. L’attenzione resta concentrata sul rispetto del cronoprogramma, con l’obiettivo di portare avanti le fasi successive senza ritardi.
“Stiamo lavorando forte, con decisione, per rispettare il cronoprogramma che ci siamo dati. Abbiamo già ottenuto risultati importanti, dall'accordo di programma registrato dalla Corte dei Conti al parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sul piano finanziario. Stiamo lavorando con il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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