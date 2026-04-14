Sci Goggia | Stagione difficile per me ma felice per i risultati ottenuti

Durante il media day della Fisi al Teatro Armani di Milano, Sofia Goggia ha commentato la sua stagione sciistica. Ha affermato che si è trattato di un periodo difficile a livello personale, anche se si è detta felice per i risultati ottenuti. La campionessa ha parlato apertamente della sua esperienza, fornendo alcune riflessioni sulla stagione appena conclusa.

Sofia Goggia, nel corso del media day della Fisi al Teatro Armani di Milano, torna sulla stagione appena vissuta. “È stata una stagione piena di difficoltà, ma nonostante questo sono riuscita a gestire situazioni difficili. Anche nella discesa ero l’ultima a partire tra le migliori, una giornata particolarmente calda poi l’attesa lunga per la caduta della Vonn, avrei potuto non fare degli errori, ma penso che la giornata sia stata estremamente positiva per come ho saputo gestire questa situazione. Comunque quando si finisce una stagione con una medaglia olimpica e una coppa che non avevo mai vinto non si può parlare di stagione deludente, ma di una stagione positiva anche se alcune cose non sono andate come dovevano”, ha detto Goggia.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sci, Goggia: "Stagione difficile per me, ma felice per i risultati ottenuti" Sofia Goggia: “Sono molto felice, ma anche molto provata. Stagione non positiva in discesa”Una strepitosa Sofia Goggia chiude il SuperG di Kvitfjell con il terzo successo stagionale e si aggiudica la vittoria del trofeo di specialità... Sofia Goggia: "La Val di Fassa fa vibrare gli sci, difficile non spingere troppoottavo posto per Sofia Goggia nella seconda prova cronometrata della discesa libera in Val di Fassa, a 67 centesimi dalla leader Nina Ortlieb.