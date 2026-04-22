Stadio di Firenze ecco i primi gradoni della curva Fiesole La sindaca | Tanti operai al lavoro per rispettare il cronoprogramma

Allo stadio Franchi di Firenze sono iniziati i lavori per il montaggio dei primi gradoni della curva Fiesole. La sindaca ha confermato che numerosi operai sono impegnati sul cantiere e che si sta seguendo il cronoprogramma stabilito. Le operazioni riguardano la ristrutturazione della tribuna e l’installazione delle nuove strutture, senza indicare eventuali date di completamento. La fase in corso rappresenta una parte delle attività di riqualificazione avviate nell’impianto.

Firenze, 22 aprile 2026 – "Allo stadio Franchi è iniziato il montaggio dei gradoni della nuova curva Fiesole. Tanti operai al lavoro per rispettare i tempi del cronoprogramma". È quanto scrive su Instagram la sindaca di Firenze Sara Funaro che ha effettuato un sopralluogo allo stadio insieme all'assessora allo sport Letizia Perin i. In un video la sindaca spiega che "i gradoni andranno avanti fino in cima ma, come sappiamo, la parte davanti in questo momento è tenuta libera perché ci devono passare le gru e per tutto il montaggio. Quando sarà completata tutta la parte alta poi la curva arriverà fino a bordo campo e ci sarà la possibilità, una volta completata, di avere le sedute fino in fondo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stadio di Firenze, ecco i primi gradoni della curva Fiesole. La sindaca: “Tanti operai al lavoro per rispettare il cronoprogramma” La coreografia della Curva Fiesole contro il Pisa Notizie correlate Leggi anche: Franchi al via il montaggio dei gradoni in Fiesole. Funaro: "I lavori vanno avanti secondo cronoprogramma" / VIDEO Fiorentina, stadio Franchi: Curva Fiesole, cominciato il montaggio. Funaro: “Rispetteremo il cronoprogramma”FIRENZE – “Allo stadio Franchi è iniziato il montaggio dei gradoni della nuova curva Fiesole. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fiorentina-Lazio, Kean ancora assente. Ecco tutti i convocati; L’appello della Fiesole: Giovedì tutti allo stadio. Ecco le istruzioni; Firenze, in arrivo 1300 tifosi del Crystal Palace: ecco tutte le informazioni; Lavori Franchi, via alla posa della maxi-trave. Burgassi: 'Siamo perfettamente nei tempi stabiliti'. Stadio di Firenze, ecco i primi gradoni della curva Fiesole. La sindaca: Tanti operai al lavoro per rispettare il cronoprogrammaFirenze, 22 aprile 2026 – Allo stadio Franchi è iniziato il montaggio dei gradoni della nuova curva Fiesole. Tanti operai al lavoro per rispettare i tempi del cronoprogramma. È quanto scrive su ... lanazione.it Firenze, torna la Fiera di Primavera: il grande mercato intorno allo stadioE' giunta alla 23esima edizione la Fiera di Primavera, il grande mercato promosso da Fiva, la federazione dei venditori ambulanti di Confcommercio, che ogni anno richiama migliaia di visitatori ... 055firenze.it Salve a tutti, domani Domenica 19 Aprile ci troverete come tutti gli anni alla grande Fiera di primavera allo stadio Franchi di Firenze, il nostro posto è come gli altri anni davanti al mitico Bar Marisa!!!! Vi aspettiamo!!!! - facebook.com facebook