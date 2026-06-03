Ponte Ciucci | Lavoriamo per rispettare cronoprogramma e avviare fase realizzativa alla fine del 2026

Notizia in breve

Il team sta lavorando con decisione per rispettare il cronoprogramma e avviare la fase realizzativa entro la fine del 2026. Sono stati già raggiunti risultati significativi, tra cui l’accordo di programma approvato dalla Corte dei Conti e il parere positivo dell’Autorità di regolazione dei trasporti sul piano finanziario. L’obiettivo è mantenere il percorso stabilito e avviare i lavori nel rispetto delle scadenze previste.