Ponte Ciucci | Lavoriamo per rispettare cronoprogramma e avviare fase realizzativa alla fine del 2026
Il team sta lavorando con decisione per rispettare il cronoprogramma e avviare la fase realizzativa entro la fine del 2026. Sono stati già raggiunti risultati significativi, tra cui l’accordo di programma approvato dalla Corte dei Conti e il parere positivo dell’Autorità di regolazione dei trasporti sul piano finanziario. L’obiettivo è mantenere il percorso stabilito e avviare i lavori nel rispetto delle scadenze previste.
“Stiamo lavorando forte, con decisione, per rispettare il cronoprogramma che ci siamo dati. Abbiamo già ottenuto risultati importanti, dall'accordo di programma registrato dalla Corte dei Conti al parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sul piano finanziario. Stiamo lavorando con il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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