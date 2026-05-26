Ponte sullo Stretto Ciucci | Iter approvativo entro fine estate 2026
L'iter approvativo del Ponte sullo Stretto dovrebbe concludersi entro l'estate 2026, secondo le stime ufficiali. Le procedure previste dal nuovo decreto-legge sono in corso e alcune attività sono già state svolte. Una volta completato l'iter, si prevede di avviare la fase di realizzazione nell'ultimo trimestre dello stesso anno.
"Considerate le procedure previste dal nuovo decreto legge Commissari e le attività già svolte e in corso, si ritiene che l'iter approvativo possa essere completato entro la fine dell'estate 2026, potendo così avviare la fase realizzativa nell'ultimo trimestre dell'anno.Il cronoprogramma della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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