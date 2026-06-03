Pompei diventa il set della Dolce Vita | 23 fotografi internazionali protagonisti al Festival del Cinema

Notizia in breve

Dal 1° al 6 giugno 2026, Pompei ospiterà un’edizione speciale di “Sfumature di Dolce Vita” all’interno del Festival Internazionale del Cinema. Quarantaquattro fotografi provenienti da tutto il mondo sono stati invitati a catturare immagini della città antica, trasformandola in un set a cielo aperto. La manifestazione si svolgerà nella suggestiva cornice archeologica, coinvolgendo anche proiezioni e mostre fotografiche. La direzione del festival è affidata a un’organizzazione locale.