Pompei diventa il set della Dolce Vita | 23 fotografi internazionali protagonisti al Festival del Cinema

Da napolitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 1° al 6 giugno 2026, Pompei ospiterà un’edizione speciale di “Sfumature di Dolce Vita” all’interno del Festival Internazionale del Cinema. Quarantaquattro fotografi provenienti da tutto il mondo sono stati invitati a catturare immagini della città antica, trasformandola in un set a cielo aperto. La manifestazione si svolgerà nella suggestiva cornice archeologica, coinvolgendo anche proiezioni e mostre fotografiche. La direzione del festival è affidata a un’organizzazione locale.

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Dal 1° al 6 giugno 2026, nella suggestiva cornice di Pompei, si terrà un’edizione speciale di “Sfumature di Dolce Vita”, inserita all’interno del Festival Internazionale del Cinema di Pompei diretto da Annarita Borrelli.L’iniziativa, realizzata in partnership con Filmamo, si configura come una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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