Il cinema della Dolce Vita diventa un hub culturale | Sarà uno dei centri per il cinema più importanti d' Europa

Un cinema storico, già protagonista negli anni '60 di anteprime di film celebri e della prima edizione dei David di Donatello, sta per trasformarsi in un centro culturale dedicato al cinema. La struttura, che ha fatto da cornice a opere indimenticabili di registi italiani, sarà riconvertita per diventare uno dei principali poli cinematografici europei. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio cinematografico e ad attrarre pubblico e professionisti del settore.

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