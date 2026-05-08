Il cinema della Dolce Vita diventa un hub culturale | Sarà uno dei centri per il cinema più importanti d' Europa

Da romatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cinema storico, già protagonista negli anni '60 di anteprime di film celebri e della prima edizione dei David di Donatello, sta per trasformarsi in un centro culturale dedicato al cinema. La struttura, che ha fatto da cornice a opere indimenticabili di registi italiani, sarà riconvertita per diventare uno dei principali poli cinematografici europei. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio cinematografico e ad attrarre pubblico e professionisti del settore.

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Negli anni ‘60 ospitò le anteprime di "La dolce vita" e “8½”, i capolavori di Federico Fellini, e la prima edizione dei David di Donatello. Gli storici spazi del cinema Fiamma di via Bissolati - chiusi dal 2017 - saranno ristrutturati e trasformati in un grande hub culturale da 2.850 metri.🔗 Leggi su Romatoday.it

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