Una malattia polmonare chiamata polmonite interstiziale si manifesta principalmente con una sensazione di fame d'aria. Colpisce gli spazi più profondi dei polmoni, causando difficoltà respiratorie. I sintomi includono dispnea e affaticamento, e la condizione può peggiorare nel tempo. La diagnosi si basa su esami clinici e radiologici. La malattia può essere causata da diversi fattori, tra cui esposizioni ambientali e alcune condizioni autoimmuni.

La polmonite interstiziale è una forma particolare di polmonite che provoca l'infiammazione dell'interstizio polmonare. Ha rappresentato una delle complicanze più serie dell'infezione da Covid-19, diventando una delle malattie più note nel periodo del lockdown. Recentemente è tornata al centro della scena mediatica perché ha colpito Claudio Baglioni che ha dovuto annunciare il rinvio di un anno del suo tour estivo. Il cantante romano, che ha da poco compiuto 75 anni, ha raccontato come inizialmente pensasse di avere una semplice influenza fuori stagione e soltanto con ulteriori approfondimenti ha potuto capire la vera natura del problema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Polmonite interstiziale: come si manifesta la malattia che ha colpito Baglioni

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