Polmonite interstiziale il killer silenzioso che ha colpito Baglioni | quei sintomi da non sottovalutare

Da thesocialpost.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio di un anno del suo tour musicale a causa di una polmonite interstiziale. La malattia, nota come “killer silenzioso”, ha causato problemi di salute che hanno reso necessario posticipare gli impegni. La decisione è arrivata dopo che sono stati riscontrati sintomi riconducibili a questa condizione polmonare. La malattia può svilupparsi con sintomi che spesso vengono sottovalutati, rendendo importante un intervento tempestivo.

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Il celebre cantautore Claudio Baglioni è stato costretto a prendere una decisione tanto dolorosa quanto inevitabile, annunciando il rinvio di un intero anno del suo atteso tour musicale. La causa di questo stop forzato è una polmonite interstiziale acuta, una patologia polmonare che richiede tempi di recupero decisamente lunghi e un monitoraggio attento. Attraverso un videomessaggio condiviso sui propri canali social, l’artista romano ha spiegato direttamente ai propri sostenitori che, sebbene la fase più critica e acuta dell’infezione sia ormai fortunatamente superata, le sue condizioni attuali non gli permettono in alcun modo di salire sul palco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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