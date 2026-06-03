Polizia Municipale il paradosso dei 19 idonei fantasma | mancano agenti ma le graduatorie sono bloccate
In città, 19 candidati risultano idonei ma non sono stati assunti, mentre mancano agenti in servizio. Le graduatorie sono bloccate e il personale disponibile è insufficiente per coprire le esigenze di controllo del territorio, viabilità e sicurezza urbana. La carenza di agenti nella Polizia Municipale continua a creare criticità, aggravando l’emergenza già segnalata da anni.
A Napoli continua l’emergenza legata alla carenza di personale nella Polizia Municipale. Una situazione denunciata da anni tra esigenze di controllo del territorio, viabilità, sicurezza urbana e gestione dei grandi eventi cittadini. Eppure, proprio mentre il Comune si prepara anche alle sfide. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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