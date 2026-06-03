Polizia Municipale il paradosso dei 19 idonei fantasma | mancano agenti ma le graduatorie sono bloccate

Notizia in breve

In città, 19 candidati risultano idonei ma non sono stati assunti, mentre mancano agenti in servizio. Le graduatorie sono bloccate e il personale disponibile è insufficiente per coprire le esigenze di controllo del territorio, viabilità e sicurezza urbana. La carenza di agenti nella Polizia Municipale continua a creare criticità, aggravando l’emergenza già segnalata da anni.