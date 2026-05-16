Concorsi Puglia la denuncia degli idonei | Graduatorie prorogate ma assunzioni al palo è un paradosso
Gli idonei nei concorsi regionali in Puglia hanno espresso preoccupazione riguardo alle graduatorie prorogate, ma alle assunzioni che sembrano essere rimaste ferme. Il Comitato che rappresenta i candidati denuncia questa situazione come un paradosso, evidenziando che nonostante le proroghe le assunzioni non sono state effettivamente realizzate. La questione riguarda il mancato avanzamento delle assunzioni nonostante le graduatorie siano state prolungate nel tempo.
Gli idonei nei concorsi regionali pugliesi tornano a far sentire la propria voce. Il Comitato denuncia quello che definisce un paradosso inaccettabile: mentre le graduatorie sono state prorogate, le assunzioni resterebbero sostanzialmente ferme, tradendo, secondo il comitato, l'obiettivo stesso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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