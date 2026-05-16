Concorsi Puglia la denuncia degli idonei | Graduatorie prorogate ma assunzioni al palo è un paradosso

Gli idonei nei concorsi regionali in Puglia hanno espresso preoccupazione riguardo alle graduatorie prorogate, ma alle assunzioni che sembrano essere rimaste ferme. Il Comitato che rappresenta i candidati denuncia questa situazione come un paradosso, evidenziando che nonostante le proroghe le assunzioni non sono state effettivamente realizzate. La questione riguarda il mancato avanzamento delle assunzioni nonostante le graduatorie siano state prolungate nel tempo.

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