In piazza si svolge una parata per i 20 anni di attività della polizia locale, con esposizione di mezzi tecnologici e veicoli ufficiali. Durante l'evento, i cittadini possono avvicinare le pattuglie e osservare da vicino le attrezzature impiegate nelle operazioni quotidiane. Sono annunciati anche riconoscimenti e encomi per il merito di servizio che verranno consegnati nel 2025.

Quali mezzi tecnologici potrà osservare da vicino i cittadini in piazza? Chi riceverà gli encomi per il merito di servizio nel 2025? Come ha influenzato il modello associativo la sicurezza del territorio? Perché la nascita della Polizia locale anticipa il ventennale dell'Unione??? In Breve Parata con banda di Novi e mostra mezzi in piazza Martiri Discorsi di Enrico Diacci, Daniela Tangerini e Davide Golfieri Premiazioni per merito di servizio registrato durante l'anno 20 . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polizia locale: 20 anni di sicurezza in parata a Palazzo dei Pio

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La Polizia di Stato sfila con un settore tutto suo alla parata del 2 giugno

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