Quattro agenti della polizia locale sono stati sostituiti durante la parata del 2 giugno dopo l'episodio legato ai cavalli. La decisione è stata presa in seguito a quanto accaduto durante l'evento, che ha coinvolto i poliziotti. Nessun altro dettaglio sui motivi della sostituzione o sull’incidente è stato reso noto. La parata si è svolta regolarmente senza ulteriori problemi.

I 4 agenti sono stati sostituiti per il servizio durante la parata del 2 giugno a seguito della fuga dei cavalli, potrebbero essere coinvolti nell’accensione dei fuochi d’artificio che hanno causato la fuga Quattro agenti della polizia locale di Roma Capitale sono stati sostituitie non prenderanno parte alla tradizionale parata del 2 Giugno ai Fori Imperiali. La decisione, secondo quanto appreso dall’Adnkronos, è stata adottata in seguito all’episodio della fuga dei cavalli verificatosi nella notte tra il 29 e il 30 maggio nella capitale. I quattro vigili urbani sarebbero coinvoltinell’accensione dei fuochi d’artificioche avrebbe provocato l’improvviso spavento degli animali e la conseguente fuga. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, 4 agenti della polizia locale sostituiti nella parata del 2 giugno dopo l’episodio dei cavalli

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