Polizia | in pensione Stefano Cadelli fondatore de I boschi di Emma in memoria della figlia

Notizia in breve

Il vice questore aggiunto della polizia ha concluso il suo servizio dopo quarant’anni. La sua carriera si è svolta con impegno e dedizione, mantenendo sempre un forte senso delle istituzioni. In memoria della figlia, ha fondato l’associazione “I boschi di Emma”. Ora, con il pensionamento, termina il suo percorso professionale nel settore delle forze dell’ordine.