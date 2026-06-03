Polizia | in pensione Stefano Cadelli fondatore de I boschi di Emma in memoria della figlia
Il vice questore aggiunto della polizia ha concluso il suo servizio dopo quarant’anni. La sua carriera si è svolta con impegno e dedizione, mantenendo sempre un forte senso delle istituzioni. In memoria della figlia, ha fondato l’associazione “I boschi di Emma”. Ora, con il pensionamento, termina il suo percorso professionale nel settore delle forze dell’ordine.
Dopo quarant’anni di servizio resi con professionalità, dedizione e profondo senso delle istituzioni, il vice questore aggiunto della polizia Stefano Cadelli conclude il proprio percorso professionale e raggiunge il traguardo della pensione.Entrato in Polizia nel 1986, nel corso della sua lunga. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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