Emma Marrone le parole su Stefano De Martino che sorprendono tutti

Nelle ultime settimane, il nome di Stefano De Martino è stato al centro dell'attenzione dopo che si è diffusa un’indiscrezione sulla sua possibile conduzione del Festival di Sanremo 2027. Nel frattempo, Emma Marrone ha commentato pubblicamente la situazione, sorprendendo molti con le sue parole. La questione ha suscitato reazioni sui social e nei programmi televisivi dedicati all’intrattenimento.

Nelle ultime settimane il nome di Stefano De Martino è tornato al centro del dibattito televisivo, complice un’indiscrezione che riguarda una possibile conduzione del Festival di Sanremo 2027. Secondo le voci circolate, il conduttore avrebbe iniziato a muoversi in anticipo, arrivando persino a contattare alcune sue ex compagne per coinvolgerle nello show. Tra i nomi più citati figurano Belen Rodriguez ed Emma Marrone, con reazioni molto diverse attribuite alle due. Se da una parte si parla di una possibile apertura da parte di Belen, dall’altra le parole di Emma Marrone sembrano raccontare una versione differente. Ospite della trasmissione radiofonica di Radio Deejay “Day Waad?”, la cantante è stata interpellata proprio sull’argomento, ma la sua risposta è stata tutt’altro che diplomatica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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