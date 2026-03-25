Agile innovazioni dirompenti per la difesa | strumento pilota da 115 milioni di euro

La Commissione europea ha annunciato l’istituzione di uno strumento di finanziamento chiamato Agile, con un budget di 115 milioni di euro. L’obiettivo è velocizzare il trasferimento delle tecnologie di difesa più avanzate dai laboratori alle applicazioni sul campo. Il progetto rappresenta un intervento finanziario volto a sostenere lo sviluppo di innovazioni nel settore della difesa.

La Commissione europea ha presentato un nuovo strumento di finanziamento da 115 milioni di euro, denominato Agile, per portare le tecnologie di difesa più innovative dal laboratorio al campo di battaglia a velocità record. Questo strumento pilota mira ad accelerare lo sviluppo e la sperimentazione di innovazioni dirompenti nel settore della difesa e la loro adozione sul mercato, come l’intelligenza artificiale, la tecnologia quantistica o i droni, concentrandosi sul sostegno alle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up e le scale-up. La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha dimostrato che il successo sul... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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