Durante un convegno organizzato dalla Fondazione An dedicato a Enrico Mattei, è stata posta l’attenzione sulla sua figura e sul suo operato. Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della fondazione, ha definito Mattei un grande italiano, senza entrare in analisi più approfondite. L’evento si è concentrato sulla possibilità di individuare opportunità dove altri non le vedono, senza lasciare spazio a commenti o interpretazioni personali.

A Roma un convegno della Fondazione Alleanza Nazionale ha riletto l’eredità del fondatore dell’Eni. “Mattei era un uomo dell’Occidente, ma allo stesso tempo viaggiava e apriva nuovi orizzonti” “Enrico Mattei è stato un grande italiano”. La definizione, pronunciata da Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Fondazione An, ha dato il tono a un convegno che non si è limitato alla commemorazione. A Roma, nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, la Fondazione An ha dedicato un incontro all’eredità strategica del fondatore dell’Eni, nel centoventesimo anniversario della nascita, riunendo esponenti istituzionali, diplomatici, giornalisti e studiosi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Al convegno della Fondazione An l’eredità di Mattei: “Vedere possibilità dove gli altri non ne vedono”

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