Polisportivo è l’ora del cambio di gestione | Entro fine luglio partono i lavori

Entro fine luglio partiranno i lavori di ristrutturazione al Polisportivo, ora sotto la gestione di “Aquatonica Srl”, affiliata a “Glaukos”. La società ha preso in consegna le strutture, in seguito al passaggio di gestione deciso con il Comune di Piacenza. La partnership pubblico-privato tra il Comune e “Glaukos” durerà 29 anni.

Passaggio di consegne al Polisportivo. La vasta area, con le sue strutture, verranno gestite dalla società “Aquatonica Srl”, che è figlia di “Glaukos”, la società di Verona con la quale il Comune di Piacenza ha siglato un partenariato pubblico-privato per i prossimi ventinove anni. L’obiettivo è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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