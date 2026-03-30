Via Tor Pisana ?cade? il muro della stazione e il nuovo parcheggio prende forma | fine lavori entro luglio

A Via Tor Pisana, è iniziata la rimozione del vecchio muro che delimitava l’area della stazione, mentre si prosegue con la costruzione del nuovo parcheggio. Nelle ultime ore sono stati demoliti quasi tutti i resti della struttura preesistente, con i lavori che continueranno fino a luglio per completare l’intervento. La ristrutturazione mira a realizzare un’area di sosta più ampia e funzionale.

Comincia a prendere forma il nuovo parcheggio di via Tor Pisana. Nelle scorse ore, infatti, è stato abbattuto quasi tutto il vecchio muro che separava l’area della stazione ferroviaria ed è visibile il nuovo muro perimetrale realizzato dall’azienda che si sta occupando dei lavori. Lo stato dei lavori Si tratta del primo segnale realmente visibile dell'avanzamento del cantiere, che arriva dopo settimane di lavori intensi. Il nuovo muro perimetrale — che aveva raggiunto i 5,30 metri di altezza per via del dislivello rispetto al piano stradale, per poi essere portato alla pari del livello di via Tor Pisana mantenendo un'altezza finale di almeno due metri e mezzo come espressamente richiesto da Rete Ferroviaria Italiana — è ora in buona parte completato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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