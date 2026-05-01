A luglio partiranno i lavori di restyling dello Stadio Maradona, secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno. Il Comune di Napoli ha approvato un primo finanziamento di 300 mila euro destinato ai cantieri, che sono stati programmati per questa data. Il progetto, definito ambizioso, prevede interventi di rinnovamento dell’impianto sportivo. I lavori rappresentano una fase concreta del processo di aggiornamento dello stadio.

Il restyling del Maradona entra nella fase operativa: secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il Comune di Napoli ha stanziato la prima tranche di 300mila euro e fissato l’avvio dei cantieri per luglio. Restyling Maradona, il progetto prende forma: i tempi. Adesso è ufficiale: la giunta comunale ha autorizzato i lavori sul terzo anello dello stadio con una strategia ben precisa. L’intervento complessivo ammonta a 9 milioni e 630mila euro e mira a recuperare circa 10mila posti a sedere nella prima fase. Il primo lotto, già finanziato, riguarda una singola campata delle 25 previste: i lavori accelereranno dopo giugno, una volta conclusi gli eventi in calendario e terminato il campionato del Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Stadio Maradona, i lavori partono a luglio: il progetto è ambizioso

Napoli. Stadio Maradona, via libera ai lavori: si punta agli Europei 2032

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