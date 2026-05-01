Il Conservatorio porta il jazz in città | successo per Jazz off Campus in centro storico

Nel centro storico di Piacenza, il Conservatorio ha organizzato un evento dedicato al jazz, attirando un pubblico numeroso. La manifestazione, intitolata Jazz off Campus, ha visto esibirsi diversi musicisti e gruppi provenienti dalla scuola di musica. L'iniziativa si è svolta in diversi spazi pubblici, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La giornata ha confermato la presenza di un interesse crescente per il genere musicale nella città.

Piacenza ha vibrato al ritmo del jazz, trasformandosi per un pomeriggio in una grande scena musicale diffusa. In occasione dell’International Jazz Day, la terza edizione di “Jazz off Campus 2026” ha portato energia, creatività e partecipazione nel cuore della città, conquistando pubblico e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Il jazz invade il centro storico per l’International Jazz Day International jazz day: il Piacenza jazz club protagonista del festival diffuso che celebra il jazz nel mondoIl 30 aprile si celebra in tutto il mondo l’International Jazz Day, la giornata istituita dall’Unesco per riconoscere il jazz come patrimonio... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il Conservatorio porta in scena la Cenerentola di Pauline Viardot ai Filodrammatici; Reggio, al Teatro Cilea il Conservatorio porta in scena Cavalleria Rusticana; Il Conservatorio P. I. Tchaikovsky porta Astor Piazzolla a Firenze; Il Conservatorio cinese di Wuhan in visita al Rossini di Pesaro. Il Conservatorio porta il jazz in città: successo per Jazz off Campus in centro storicoPiacenza ha vibrato al ritmo del jazz, trasformandosi per un pomeriggio in una grande scena musicale diffusa. In occasione dell’International Jazz Day, la ... piacenzasera.it Dallo studio al palcoscenico. Il Conservatorio “F. Cilea” porta un'altra grande opera al Teatro Cilea: ecco un piccolo assaggio dell’energia e del lavoro dietro la messa in scena di Cavalleria Rusticana. Un appuntamento imperdibile con la tradizione operist - facebook.com facebook