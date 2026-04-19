Roma 30 Aprile International Jazz Day Verrina racconta Parker Urbani e Morricone insieme al Patrizio Destriere Quartet

Roma ha celebrato il 30 aprile l'International Jazz Day con un evento che ha visto protagonista il Patrizio Destriere Quartet. Durante la serata, Verrina ha raccontato la figura di Parker e Urbani, sottolineando la loro costante lucidità musicale, evidente nei loro album. La performance ha offerto al pubblico un'occasione per ascoltare dal vivo brani di questi artisti e scoprire alcuni aspetti della loro carriera attraverso le parole del narratore.

Una giornata dedicata a Charlie Parker, Massimo Urbani ed Ennio Morricone, una sorta di «International Max Day», in una location di grande fascino nel cuore di Roma, La Casa dell’Aviatore, al 20 di Viale dell’Università, a breve distanza dalla Stazione Termini. La struttura, impreziosita da un rigoglioso giardino che ne completa l’assetto architettonico, offre il contesto più adatto a un incontro che unirà divulgazione, riflessione critica e musica dal vivo, lungi da ogni volontà celebrativa in senso rituale, ma con l’intento di proporre un momento di approfondimento, dedicato a tre figure centrali della cultura musicale del Novecento,...🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Roma 30 Aprile, International Jazz Day, Verrina racconta Parker, Urbani e Morricone, insieme al Patrizio Destriere Quartet Notizie correlate International jazz day: il Piacenza jazz club protagonista del festival diffuso che celebra il jazz nel mondoIl 30 aprile si celebra in tutto il mondo l’International Jazz Day, la giornata istituita dall’Unesco per riconoscere il jazz come patrimonio... Al via Bergamo International Jazz Day 2026 dedicato a Gianni BergamelliL’International Jazz Day è la giornata in cui si celebra il 30 aprile, in tutto il mondo, il jazz, genere musicale che l’UNESCO ha riconosciuto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Roma 30 Aprile, International Jazz Day, Verrina racconta Parker, Urbani e Morricone, insieme al Patrizio Destriere Quartet; Under My Skin (A Frank Sinatra Songbook), il disco di Valerio Marino; Trump spiazza alleati e Israele: Ci si può fidare dell’Iran. Shock su Netanyahu. Negoziati solo a; Al Bano torna a Mosca: Da qui un messaggio di pace al mondo. International Jazz Day Roma, il 30 aprile concerti e incontriUn giorno intero di musica, il 30 aprile, fra incontri, presentazioni, premiazioni e concerti che si svolgeranno alla Casa del Jazz e nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio ... ansa.it International Max-Jazz Day con omaggio a Bruno Martino al SuburbioUna giornata speciale, il 30 aprile: è infatti l'International Jazz Day, una manifestazione globale che coinvolge 190 Paesi, nel nome dell'unità fratellanza e libertà, principi racchiusi in questo ... romatoday.it CANOSA DI PUGLIA SALA RENOIR SMERALDO RICEVIMENTI DI LUSSO INTERNATIONAL JAZZ DAY - facebook.com facebook International Jazz Day-Jazz and Swing al Borgo 30 aprile 2026 ore 19,00 Teatro Comunale #buccheri #siracusa #eventisicilia26 #visitsicilyinfo #music x.com