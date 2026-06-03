Quattro persone sono state fermate dalla DDA nell’ambito dell’indagine sulla scomparsa di un imprenditore di Poggiomarino, scomparso da circa quattro mesi. L’ipotesi di reato riguarda un possibile sequestro di persona per motivi economici. Le autorità stanno accertando eventuali collegamenti tra le persone fermate e la scomparsa dell’imprenditore, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

Arriva una svolta nell'inchiesta sulla scomparsa di Francesco Vorraro, l'imprenditore di Poggiomarino di cui si sono perse le tracce dal 9 febbraio scorso. Nella notte, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, quattro persone sono state sottoposte a fermo con accuse gravissime: sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. L'indagine, coordinata dal pubblico ministero Giuseppe Visone, è stata eseguita dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Secondo quanto emerso dagli accertamenti investigativi, il sequestro dell'imprenditore sarebbe stato legato a motivi economici, in particolare ad alcuni investimenti effettuati all'esterno delle sue attività imprenditoriali. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Poggiomarino, imprenditore scomparso da quattro mesi: quattro fermi della DDA, ipotesi sequestro per motivi economici

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