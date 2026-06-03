Il governo ha annunciato una rimodulazione del PNRR di 1,2 miliardi, con novanta nuovi obiettivi. La maggior parte delle risorse aggiuntive sarà destinata a rafforzare l’efficienza della pubblica amministrazione, in particolare nel Sud del paese. Secondo i dati, il Mezzogiorno ha mostrato un recupero maggiore in termini di dotazione e risultati rispetto al resto del paese. La modifica prevede una priorità alle iniziative di sviluppo e riforma nelle regioni meridionali.

«Il maggiore recupero di efficienza della Pubblica amministrazione italiana si è registrato al Sud. E sempre il Mezzogiorno si è avvicinato di più, per dotazione di nuovi asili nido, alla media nazionale. Quanto poi agli investimenti infrastrutturali nella mobilità ferroviaria ad Alta velocità, l’impatto sul Sud si annuncia significativo: ricordo che è anche grazie all’Alta velocità Roma-Napoli che il capoluogo regionale e la Campania hanno potuto ricevere un ritorno non solo turistico di così ampia portata». Parla di Pnrr alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato il ministro Tommnaso Foti, poche ore dopo avere presieduto la Cabina di regia che ha approvato la nuova e ultima proposta di revisione del Piano da trasmettere a Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Pnrr, rimodulazione da 1,2 miliardi. Novanta nuovi obiettivi, sprint al Sud

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