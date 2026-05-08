Invitalia dieci miliardi di investimenti al Sud | la sfida del Pnrr

Recentemente, in una regione del Sud, è stato approvato un investimento di dieci miliardi di euro come parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra i progetti approvati c’è anche quello di un’azienda napoletana specializzata in geoscienze marine, riconosciuta a livello internazionale. Questa decisione rappresenta un passo importante per lo sviluppo economico locale. L’approvazione segue altri interventi di sostegno e finanziamenti destinati allo stesso territorio.

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