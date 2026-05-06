ITS Academy Valditara | Superati gli obiettivi del PNRR prevediamo 100 mila iscritti in cinque anni boom di iscrizioni al Sud

Durante un question time alla Camera, il ministro dell'Istruzione ha annunciato che l'ITS Academy ha raggiunto gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si prevede di arrivare a 100 mila iscritti nell’arco di cinque anni, con un aumento delle iscrizioni soprattutto nelle regioni del Sud. La discussione si è concentrata sui risultati ottenuti e sulle prospettive future del settore formativo.