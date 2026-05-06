ITS Academy Valditara | Superati gli obiettivi del PNRR prevediamo 100 mila iscritti in cinque anni boom di iscrizioni al Sud

Da orizzontescuola.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un question time alla Camera, il ministro dell'Istruzione ha annunciato che l'ITS Academy ha raggiunto gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si prevede di arrivare a 100 mila iscritti nell’arco di cinque anni, con un aumento delle iscrizioni soprattutto nelle regioni del Sud. La discussione si è concentrata sui risultati ottenuti e sulle prospettive future del settore formativo.

Question Time alla Camera con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Il titolare del dicastero di Viale Trastevere risponde a un’interrogazione parlamentare presentata da Forza Italia sulle iniziative volte a rafforzare il ruolo degli Its academy, attraverso una equilibrata diffusione territoriale e l’allineamento ai fabbisogni dei comparti produttivi. Il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha portato numeri che definisce “il pieno superamento degli obiettivi PNRR”. Secondo i dati dell’Anagrafe ministeriale, gli iscritti complessivi sono saliti da circa 11.000 del 2020 a 40.854 attuali. Il target previsto dal PNRR era di 22.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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