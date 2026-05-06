ITS Academy Valditara | Superati gli obiettivi del PNRR prevediamo 100 mila iscritti in cinque anni boom di iscrizioni al Sud
Durante un question time alla Camera, il ministro dell'Istruzione ha annunciato che l'ITS Academy ha raggiunto gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si prevede di arrivare a 100 mila iscritti nell’arco di cinque anni, con un aumento delle iscrizioni soprattutto nelle regioni del Sud. La discussione si è concentrata sui risultati ottenuti e sulle prospettive future del settore formativo.
Question Time alla Camera con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Il titolare del dicastero di Viale Trastevere risponde a un’interrogazione parlamentare presentata da Forza Italia sulle iniziative volte a rafforzare il ruolo degli Its academy, attraverso una equilibrata diffusione territoriale e l’allineamento ai fabbisogni dei comparti produttivi. Il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha portato numeri che definisce “il pieno superamento degli obiettivi PNRR”. Secondo i dati dell’Anagrafe ministeriale, gli iscritti complessivi sono saliti da circa 11.000 del 2020 a 40.854 attuali. Il target previsto dal PNRR era di 22.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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