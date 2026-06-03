Play Comics 1.300 visitatori alla kermesse fantasy

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre 1.300 persone hanno partecipato alla prima edizione del “Torre del Lago Play Comics”, evento dedicato al mondo fantasy. La manifestazione si è svolta nel Parco della Musica Gran Teatro Giacomo Puccini. La giornata ha visto un afflusso numeroso di visitatori, tra appassionati e famiglie. La kermesse ha incluso esposizioni, attività e incontri legati ai temi del fumetto e del fantasy. La partecipazione ha superato le aspettative degli organizzatori.

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Oltre 1300 visitatori per la prima edizione del ” Torre del Lago Play Comics ” all’interno del Parco della musica Gran Teatro Giacomo Puccini. Un evento dedicato ai comics, ai fumetti, anime manga, cartoni, film, serie tv e la cultura pop in generale. Tante le attività che hanno caratterizzato l’apputamento come l’area espositiva all’interno e all’esterno del parco con tantissimi stand dedicati al tema cartoon, fumetti, giochi e Cosplay. L’area workshop con i famosi fumettisti come Bigo che ha presentato il fumetto del Bosone dedicato a Giacomo Puccini, Sara Angeloni e Robyroy che hanno incantato il pubblico con la loro arte. Gioco e creatività per tutti con l’area ludica con Oxyzo, Aleagames Italia e Firenze vintage Bit che hanno creato aree dedicate a videogiochi, giochi da tavolo e retrogaming. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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