Si è concluso con grande partecipazione il primo anniversario della mostra ’Sulla via delle origini. Gatteo nella protostoria’, allestita alla biblioteca comunale G. Ceccarelli nel centro culturale Antonelli. In un anno ci sono stati oltre 1.300 visitatori complessivi, tra cittadini, appassionati e numerose classi scolastiche. Un risultato significativo che testimonia l’interesse crescente verso la storia più antica di Gatteo e il valore di un progetto capace di coniugare ricerca scientifica e divulgazione. Dall’apertura, avvenuta nel marzo 2025, sono state organizzate 16 aperture straordinarie con visita guidata gratuita. Dice Roberto Pari, sindaco di Gatteo: "Il successo dimostra quanto sia importante investire nella valorizzazione della nostra storia e delle nostre radici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Sulla via delle origini’ da record . Oltre 1.300 visitatori alla mostra

Leggi anche: “Impressionismo e oltre”, boom visitatori alla mostra all’Ara Pacis

Un anno di 'Sulla via delle origini': 1300 visitatori e weekend di iniziative per la storia più antica di GatteoA un anno dall’inaugurazione, l’esposizione si conferma un importante punto di riferimento culturale per il territorio, con oltre 1300 visitatori...

Gascogne secrète : villages, Armagnac et nature sauvage | Trésors du Patrimoine

Temi più discussi: ‘Sulla via delle origini’ da record . Oltre 1.300 visitatori alla mostra; Un anno di 'Sulla via delle origini': 1300 visitatori e weekend di iniziative per la storia più antica di Gatteo; Al via la nuova esposizione di Xnl: Un’esperienza di visita che attraversa i linguaggi; Piacenza guarda Oltre le nuvole: tutto sulla nuova mostra a Palazzo XNL.

‘Sulla via delle origini’ da record . Oltre 1.300 visitatori alla mostraSi è concluso con grande partecipazione il primo anniversario della mostra ’Sulla via delle origini. Gatteo nella protostoria’, allestita ... ilrestodelcarlino.it

Gatteo celebra un anno di Sulla via delle origini: oltre 1300 visitatoriGrande successo per la mostra archeologica a Gatteo. Tra visite guidate e laboratori, l’esposizione sulla protostoria traguarda il primo anno e annuncia nuove date. livingcesenatico.it

50news Versilia. . Viareggio: Oltre 50 artisti a sostegno di Federica Maineri Sindaca - facebook.com facebook

Nuovo record in Francia: oltre 20.000 adulti e adolescenti si sono battezzati a Pasqua Leggi tutto qui : x.com