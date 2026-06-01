Lucca Comics and Games comincia i suoi sessant’anni con una mostra speciale dedicata al fantasy

Lucca Comics and Games apre i festeggiamenti per i suoi sessant’anni con una mostra dedicata al fantasy. La mostra speciale è tra le due esposizioni che celebrano il mondo nerd e fantasy, inaugurate in occasione delle ricorrenze. La manifestazione si svolge nella città italiana e coinvolge numerosi visitatori, appassionati e appassionate di fumetti, giochi e cultura pop. La mostra rimarrà aperta durante tutto il periodo delle celebrazioni, offrendo un'occasione per scoprire opere e oggetti legati a questo genere.

Lucca Comics and Games si prepara a festeggiare i suoi bei sessant’anni con due mostre speciali che abbracciano il mondo fantasy e nerd. Dalla storica collaborazione con Rai, Main Media Partner di Lucca Comics & Games dal 2020, e in particolare dall’incontro con RaiCom, l’arte e la narrativa fantasy arrivano in grande stile a Pescara per celebrare il 30° anniversario di Cartoons on the Bay, Festival Internazionale di Animazione e Transmedialità (27 – 30 maggio) e iniziare i festeggiamenti del 60° anno del community event lucchese. All’art director Angelo Montanini, eccezionale creatore di immagini evocative di giochi di avventura, ma anche... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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