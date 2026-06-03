Dopo aver partecipato ad Amici, Plasma ha pubblicato il suo EP intitolato “Perdigiorno”. In un’intervista, ha detto di sentirsi spaventato dalla rapidità con cui il pubblico ha espresso le sue opinioni e ha ammesso che alcune reazioni lo hanno ferito. La pubblicazione del nuovo progetto segna un passo importante nella sua carriera musicale.

Dopo essersi fatto conoscere dal grande pubblico grazie al percorso ad Amici, Plasma è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Il giovane cantautore genovese pubblica infatti “Perdigiorno”, un EP che raccoglie i brani presentati nel talent e nuovi pezzi che raccontano il suo universo artistico fatto di emozioni, fragilità e immagini profondamente legate alla sua Genova. Un progetto che segna una nuova fase della sua crescita personale e musicale. Ne parliamo proprio con lui. Intervisa a Plasma di Amici. Benvenuto su SuperGuidaTV. Siamo qui per parlare del tuo nuovo EP, “Perdigiorno”. Sembra quasi una dichiarazione d’identità. Chi è oggi Plasma? “Perdigiorno” è sicuramente un’espressione che oggi ha un’accezione prevalentemente negativa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Plasma dopo Amici presenta il suo EP “Perdigiorno”: “Mi spaventa la velocità con cui arriva il giudizio del pubblico. A volte mi ha ferito” – Intervista

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