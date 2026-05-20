Plasma | Amici è stato bellissimo rifarei tutto Mi è mancato solo il mare Poi parla del primo EP ' Perdigiorno

La 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi è finita da pochissimi giorni e ora inizia il vero percorso degli ex allievi. Finchè si è nel programma, in qualche modo ci si può sentire “protetti”, ma è fuori che bisogna farsi spazio. In un mercato (quello musicale) dove c'è posto per tutti e. 🔗 Leggi su Today.it

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Plasma - Segreto - Amici 25 (inedito prima del rilascio ufficiale)

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